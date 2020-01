Olympische tickets in kleuren seizoenen Japan

OP WEG NAAR TOKIO Judoka Van Dijke verwikkeld in concurren­tie­strijd: ‘Ik heb vertrouwen in een objectief oordeel’

21 december Judoka Sanne van Dijke (24) uit Heeswijk-Dinther is samen met Kim Polling verwikkeld in een spannende strijd om een olympisch ticket. De twee wereldtoppers (-70 kg) horen in april wie in Tokio op de tatami mag verschijnen.