Ontketende Femke Bol noteert wéér Nederlands record: ‘Denk dat ik nog wel sneller kan’

,,Ik ben heel blij dat ik opnieuw het Nederlands record heb gebroken, maar ik denk dat ik nog wel wat sneller kan”, liet Bol opgetogen weten. ,,Het zou fijn zijn als ik iemand voor me heb lopen op wie ik jacht moet maken. Dan kan ik dichter bij een eindtijd in de 52 seconden komen.”



Bol wil over enkele weken op de 400 meter horden ook vlammen op de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik wil de olympische finale halen, dat is mijn ambitie. Het zijn mijn eerste Spelen. Ik wil het ook op de 4x400m goed doen in Japan. Verder hoop ik dat ik na de Olympische Spelen mijn goede seizoen kan voortzetten in de Diamond League.”