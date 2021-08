Onwerkelijke dag voor gouden Sifan Hassan: ‘Kijk wat er allemaal is gebeurd, crazy!’

Goud voor Hassan, hockey­sters treffen oude bekende: lees alles terug over dag 10 van de Spelen

15:43 De dag in Tokio loopt op zijn eind. Bekijk hieronder wat er vandaag allemaal al gebeurd is op de Olympische Spelen. • Sifan Hassan oppermachtig naar goud op 5000 meter • Handbalsters spelen woensdag (02.30 uur) in kwartfinale tegen Frankrijk • Femke Bol overtuigend naar finale 400 meter horden • Liemarvin Bonevacia in Nederlands record naar finale 400 meter • Hockeysters overtuigend door naar halve finale • Voetbalsters Canada winnen door rake penalty wel van VS • Dafne Schippers ten onder in halve finale 200 meter • Sifan Hassan stunt met zege ondanks val op 1500 meter • Vijfde plek schenkt Nadine Visser totaal geen voldoening