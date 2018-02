Pijnlijke olympische entree voor bobkampioen Olsen

Hij werd kort na aankomst in het atletendorp getroffen door een acute blindedarmontsteking en moest meteen een ingreep ondergaan in het ziekenhuis van Gangneung.



Het is nog maar de vraag of de 30-jarige Olsen op tijd fit is voor de olympische wedstrijd op 18 februari in de tweemansbob. Olsen won bij de Spelen van Vancouver in 2010 goud in de viermansslee van piloot Steven Holcomb. Tegenwoordig is hij zelf bestuurder van de bobslee.