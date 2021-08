Podcast Ti-Ta-Tokio | ‘Soms is er in sport meer dan winnen of verliezen’

Anouk Vetter strijdt op zevenkamp mee om goud: na 4 van 7 onderdelen aan de leiding

4 augustus Anouk Vetter is de olympische zevenkamp in Tokio uitstekend begonnen. De 28-jarige atlete uit Arnhem gaat na de eerste dag, waarop vier onderdelen werden afgewerkt, zelfs aan de leiding in de tussenstand.