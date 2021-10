Protestanten verstoren ontsteking olympische vlam

Olympische Spelen officieel gesloten, TeamNL vertrekt met 36 medailles uit Tokio

8 augustus De Olympische Spelen in Tokio zijn voorbij. Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, sloot het ruim twee weken durende evenement zondagavond af met een toespraak en gaf de organisatie over aan Parijs. Daar zijn in 2024 de volgende Olympische Zomerspelen.