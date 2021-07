Reconstructie | Olympische bubbel was al lek voordat ‘coronavlucht’ KL861 opsteeg

Ho. Stop. ,,Wat gaat u doen meneer?’’ Een KLM-medewerker springt met zijn armen wijd voor onze neus, als we op zaterdagmiddag 17 juli twee uur voor vertrek van de KL861 naar Tokio een bekende van de wielerploeg denken te begroeten. Of we dat liever niet willen doen, zo luidt het dringende verzoek. In de vertrekhal van Schiphol valt het direct op. Mensen met een oranje Team NL-shirt checken bij gereserveerde balies in en worden weggehouden van het ‘normale’ volk. Logisch, zeggen we tegen elkaar, de atleten worden afgezonderd. Net als daarna in de lounge van de nationale luchtvaartmaatschappij.