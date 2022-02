Rittenschema | Irene Schouten op 5000 meter tegen oude bekende op Olympische Spelen

LIVE | Knegt en Roes maken zich klaar voor halve finales 1500 meter

Op dag 3 van het shorttrack zijn er medaillekansen voor Nederland. Sjinkie Knegt en Sven Roes gingen soeverein naar de halve finales op de 1500m, de afstand die voor Itzhak de Laat in een deceptie is geëindigd. In de series van de 1000m voor vrouwen kende het Nederlandse trio weinig problemen. Er is ook nog de halve finale van de 3000m aflossing.

13:14