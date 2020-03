Semenya wil in Tokio op 200 meter starten

Olympische Spelen verder weg dan ooit voor Kim Dillen: ‘Het grote doel is weggevaagd’

20:55 Met het afblazen van de marathon van Rotterdam, valt voor Kim Dillen ook de kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in het water. ,,Het grote doel is weggevaagd. Misschien is het EK later wel haalbaar.”