Shanne Braspennincx overtuigend naar keirinfinale

Jan-Wil­lem van Schip maakt indruk op omnium: tweede na drie onderdelen

10:38 Jan-Willem van Schip staat na drie onderdelen op het omnium tweede in het algemeen klassement. Na een derde plek op de scratch verzamelde de Nederlander veruit de meeste punten in de temporace. In de afvalrace eindigde Van Schip vervolgens als vierde. Alleen de Brit Matthew Wals staat boven de Nederlander in het algemeen klassement.