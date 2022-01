‘Shim definitief geschorst voor Spelen’

In december werd Shim voor twee maanden geschorst door de nationale schaatsbond vanwege negatieve uitlatingen over coaches en collega-shorttracksters. De Spelen, die van 4 tot en met 19 februari zijn, zou ze daardoor missen.

Shim is sowieso geen onbeschreven blad. Eerder was ze al in opspraak geraakt door omstreden sms-berichten die ze tijdens de Winterspelen van 2018 had verstuurd. Daarin suggereerde ze voor vals spel te kunnen kiezen in de finale van de 1000 meter. Shim kwam in de door Suzanne Schulting gewonnen finale ten val en nam daarbij haar landgenote Choi Min-jeong mee. De Zuid-Koreaanse schaatsbond vond geen bewijs voor opzet bij die val.