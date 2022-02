Shorttracksters met machtsvertoon naar gedroomd goud op Olympische Spelen

Afgelopen woensdag had het Nederlandse kwartet, in Peking ook nog ondersteund door reserve Rianne de Vries, eenvoudig hun halve finale gewonnen. Mede doordat Italië toen al vroeg wegviel kwam een finaleplek geen moment in gevaar. In de eindstrijd beloofde het lastiger te worden met tegenstand van titelverdediger Zuid-Korea, Canada en gastland China.



De Nederlandse vrouwen stonden pas voor het eerst in de olympische finale, maar werden toch als de grote favoriet gezien. Die status had dit viertal onder meer te danken aan de allereerste wereldtitel die vorig jaar in Dordrecht gewonnen werd. Vier jaar geleden veroverde de aflossingsploeg van bondscoach Jeroen Otter op miraculeuze wijze het olympisch brons via de B-finale. In Pyeongchang maakte de inmiddels overleden Lara van Ruijven ook nog onderdeel uit van het team.