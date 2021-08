Sifan Hassan blijft iedereen verbazen: na val wint alleskunner toch serie 1500 meter

LIVE | Sifan Hassan overleeft val op 1500 meter en wint haar serie

2:57 Op dag 10 van de Olympische Spelen komen weer veel Nederlanders in actie. Zo maakt Dafne Schippers voor de eerste keer haar opwachting, strijdt Nadine Visser in de finale van de 100 meter horden om de medailles en is Sifan Hassan in de Nederlandse middag de topfavoriete voor goud op de 5000 meter. Verder spelen onder meer de hockeysters in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland. Mis niets van de prestaties van onze olympiërs in ons liveblog.