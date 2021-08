Sifan Hassan volgt haar hart en gaat voor unieke trilogie

Video Nouchka Fontijn verzekerd van medaille: pikant duel wacht in halve finale

31 juli Nouchka Fontijn is verzekerd van een medaille op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse boksster, in de klasse tot 75 kilogram, won in de kwartfinale van de Canadese Tammara Thibeault en is dus in elk geval verzekerd van het brons. Bij het boksen krijgen immers beide verliezend halvefinalisten een bronzen medaille.