Harde wind spelbreker bij finale slopestyle; Maas twee keer onderuit

Negentien nieuwe besmettingen norovirus

5:21 Bij de Olympische Spelen zijn negentien nieuwe gevallen van het besmettelijke norovirus geconstateerd. Het gaat om elf mensen in Pyeongchang, vijf in Gangneung (waar onder meer het schaatsen en shorttrack is) en drie in het Horeb Youth Centre, waar het virus voor het eerst opdook.