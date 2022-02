Sof voor Sjinkie Knegt op 1000 meter met diskwalificatie in kwartfinales

Knegt kreeg uiteindelijk zelfs twee straffen. Itzhak de Laat mag later op de dag wel terugkomen voor de halve finales in het Capital Indoor Stadium. De Fries werd in de derde kwartfinale onderuit gereden door de Australiër Brendan Corey.



Jens van ‘t Wout, de derde Nederlandse deelnemer op deze afstand, strandde zaterdag al in de voorronden. In zijn serie eindigde hij toen als derde.



Knegt komt dit toernooi nog in actie op de 1500 meter (woensdag) en aflossing voor mannen (vrijdag). Het shorttrack is hier in een liveblog te volgen.