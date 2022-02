Sporters opgepast: het gaat nu écht sneeuwen op de Winterspelen in Peking

De Winterspelen in Peking worden niet gehouden op heuse wintersportlocaties gehouden, maar daar hadden de Chinezen een antwoord op. Alle sneeuw die deze Spelen tot dusver te zien was, is kunstsneeuw. Daar komt dus verandering in. Zondagmiddag vallen de eerste sneeuwvlokken naar beneden. Er kan tussen de 5 en 10 centimeter sneeuw vallen. In de bergen kan wel 15 centimeter vallen. Op de plekken waar de skiwedstrijden zijn is er een flinke laag kunstsneeuw aangebracht. Nu er veel verse sneeuw gaat vallen, betekent dit voor de sporters dat ze hun materiaal anders moeten prepareren.

Harde wind, later nóg meer sneeuw

Niet alleen de verse sneeuw zal zorgen voor andere omstandigheden voor de atleten. Er zal ook een noordoostenwind opsteken. Die is in de stad wat vlagerig, maar in de bergen gaat het serieuzer waaien. Daar kan het wel tot windvlagen van 60 kilometer per uur komen met dan stuivende sneeuw. In de nacht naar maandag neemt de wind af. Het is nog niet duidelijk of de wind roet in het eten gaat gooien. Zondag staat bijvoorbeeld de reuzenslalom bij de mannen op het programma en is er freestyleskiën. Ook zijn er wedstrijden bij het biatlon en langlaufen.



Aan het einde van de volgende week gaat er mogelijk nog meer sneeuw vallen. Volgens Weer.nl is dat best bijzonder in het normaal zo droge winterklimaat in de Chinese hoofdstad. In de voorlaatste week van januari sneeuwde het voor het laatst in Peking.