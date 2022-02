Sven Kramer op laatste 5000 meter onttroond als olympisch kampioen

Patrick Roest leidt de dans voor de dweil met een olympisch record: 6.09.31. De Noor Hallgeir Engebraten en de Rus Sergei Trofimov doken in de derde rit met respectievelijk 6.09,88 en 6.1027 ook ruim onder de tijd van de 35-jarige Fries.



Er volgen nog vijf ritten in de National Speed Skating Oval in Beijing. Jorrit Bergsma neemt het in de eerste rit na de pauze op tegen de Japanner Seitaro Ichinohe. Topfavoriet Nils van der Poel uit Zweden komt in de laatste rit in actie tegen de Belg Bart Swings.