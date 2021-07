TeamNL levert kwart van positieve atleten, maar ‘geen paniek en stress’

Door Lisette van der Geest



Van de totaal acht positieve Covid-gevallen onder sporters op de Olympische Spelen in Tokio behoren er twee tot de Nederlandse ploeg. Gisteren maakte TeamNL bekend dat na het nieuws over de positieve test van skateboardster Candy Jacobs van afgelopen woensdag, daar een dag later twee nieuwe positieve testen bijgekomen zijn; taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg die anoniem wenst te blijven.