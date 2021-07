‘Teleurgestelde’ zussen Sanne en Lieke Wevers zwijgend richting Olympische Spelen

,,Zij mogen hun eigen afweging maken”, aldus bondscoach Bram van Bokhoven. ,,Als zij zich willen focussen, moet je dat respecteren.” Wevers vocht in eerste instantie met succes het besluit aan dat hij door de KNGU was gepasseerd. Een besluit dat onder meer voortkwam uit het feit dat de coach is verwikkeld in een onderzoek door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) naar grensoverschrijdend gedrag in het verleden. De bond ging in beroep en kreeg alsnog gelijk.