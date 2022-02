Teleurstellende start monobobster Karlien Sleper: ‘Ik vind deze baan heel lastig’

Skiër Maarten Meiners buiten top 20 in eerste run op reuzensla­lom Olympische Spelen

Skiër Maarten Meiners is bij de Olympische Spelen buiten de top 20 geëindigd in de eerste run op de reuzenslalom. De 30-jarige Amersfoorter deed 1.06.03 over zijn race op de Ice River in Yanqing. Meiners neemt daarmee voorlopig de 22ste plek in.

5:24