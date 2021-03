Tijd begint te dringen voor topsporters: 'Ik ben geen Max Verstappen die ergens een vaccinatie kan opdiepen’

Olympische vlam is weer te zien als ‘steuntje in de rug voor de atleten’

31 augustus De olympische vlam is weer zichtbaar voor het publiek. Een kleine lantaarn met daarin de vlam staat tot 1 november in het Olympisch Museum in de Japanse hoofdstad Tokio. ,,Ik snap dat de atleten die nu trainen voor de Olympische en Paralympische Spelen zich zorgen maken over de coronapandemie", zegt voorzitter Yasuhiro Yamashita van het Japans olympisch comité. ,,Ik denk dat het tonen van de olympische vlam in Japan hun een steuntje in de rug geeft.”