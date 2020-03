'Tokio 2020 kan alleen als piek coronavirus voor eind mei ligt'

,,Als we eind mei nog steeds in deze crisis zitten, zie ik niet hoe de Spelen kunnen plaatsvinden", aldus Masseglia. ,,Als we over de piek heen zijn en de situatie wordt beter, zullen de kwesties aan bod komen over wie zich kwalificeert en dan zullen we de minst slechte oplossing verzinnen."



De Olympische Spelen in Tokio moeten op 24 juli beginnen. Voorzitter Thomas Bach van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) houdt dinsdag en woensdag telefonisch topoverleg met alle internationale sportbonden. Daarin zal ook worden gesproken over de kwalificatieprocedures.