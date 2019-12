Tokio 2020 vervroegt starttijden om hitte

Carl Verheijen chef de mission bij Winterspe­len van 2022

22 november Oud-schaatser Carl Verheijen zal op de Olympische Winterspelen in van 2022 in Peking de chef de mission van TeamNL zijn. In 2018, in Pyeongchang, werd die rol nog door Jeroen Bijl bekleed. Verheijen won tijdens zijn sportieve carrière brons op de Spelen van Turijn in 2006 op de 10 kilometer en de ploegenachtervolging.