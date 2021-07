Toussaint in olympische voetsporen van moeder Jolanda de Rover: ‘Heel cool, dat wist ik niet’

In haar eerste finale op mondiaal niveau heeft Kira Toussaint (27) niet kunnen stunten op de 100 meter rugslag. In de olympische zwemarena van Tokio bleef ze steken op de zevende plek. Wel volgde ze haar moeder op als rugslagzwemster in een olympische finale. ,,Heel cool, dat wist ik niet.”

Door Natasja Weber



In 1984 verraste Toussaints moeder Jolanda de Rover in Los Angeles met de olympische titel op de 200 meter rugslag. Tien jaar later werd dochter Kira geboren. De Rover had in Kira’s jonge jaren liever gezien dat haar dochter voor een andere sport dan het zwemmen zou kiezen om vergelijkingen te voorkomen. Maar de liefde voor de zwemsport won het bij Kira Toussaint.

Lees ook Kira Toussaint eindigt als zevende in finale 100 meter rugslag

De Rover zou op drie Olympische Spelen in actie komen. De Spelen van Seoul 1988, waar ze zevende werd in de olympische finale, waren haar laatste. Tot dinsdag was dat ook de laatste keer dat een Nederlandse zwemster een rugslagfinale zwom op de Olympische Spelen. Hoe mooi is het dat Toussaint nu in de voetsporen treedt van haar moeder?



,,Dat is echt heel cool. Eerlijk gezegd wist ik dat niet”, reageerde de Amstelveense kort na haar - eveneens -zevende plek in de finale. ,,Ik hoorde het gisteren van mijn coach Mark Faber. Ik had er eigenlijk nooit over nagedacht. Nee, mijn moeder had het ook niet gezegd. We zijn heel close, praten heel veel maar niet over zulke dingen”, zei Toussaint met een grote big smile.

Volledig scherm Kira Toussaint (r) na de finale van de 100 meter rugslag. © ANP

Fantastisch

De Europees kampioene op de 50 meter rugslag (geen olympische afstand) had van begin tot eind van haar olympische finale genoten. ,,Ik vond het echt fantastisch, ik ben zo blij dat ik dit mag meemaken. Ik had niks te verliezen en ging echt voor een medaille. Zoals gepland ging ik de eerste 50 meter hard af en dat was een risico. Ik heb het geprobeerd maar een medailles was helaas te hoog gegrepen. Als ik langzamer was gestart had ik misschien een iets sneller tijd gezwommen omdat ik dan meer over zou hebben op het einde, maar dan had ik ook geen medaille gewonnen.”



In het Tokyo Aquatics Centre klokte Toussaint een tijd van 59,11 seconden waarmee ze flink boven haar persoonlijk record van 58,65 bleef. Het verschil met de derde plek van Regan Smith (58,05) was heel groot. De olympische titel ging naar de Australische Kaylee McKeown die nipt boven haar eigen wereldrecord van 57,45 bleef: 57,47. De zilveren medaille was voor Kylie Masse (57,72).



Toussaint weet als geen ander waar ze nog tekort komt. ,,Ik moet meer inhoud krijgen om de tweede 50 meter sneller te zwemmen. Dat betekent heel veel meters maken de komende jaren. Trainen, trainen, trainen. En ook zal ik vaker de 200 meter rugslag in wedstrijdverband zwemmen.”

Volledig scherm Kira Toussaint na de finale van de 100 meter rugslag. © ANP

Dopingaffaire

De 27-jarige zwemster meldde kort na haar race het gevoel te hebben dat ze aan het begin staat van haar loopbaan. ,,Sinds 2019 ben ik pas echt bezig met mijn professionele carrière.”



Dat heeft alles te maken met de vermeende dopingaffaire van eind 2018 waarin Toussaint vals beschuldigd werd van het gebruik van het astmamiddel tulobuterol. Nadat ze door wereldzwembond FINA van alle blaam was gezuiverd, ging er een knop op. ,,Ik besefte toen pas echt dat zwemmen op topniveau het allermooiste is om te doen. Nú kan ik zwemmen, beter worden en prijzen proberen te pakken. Over tien jaar niet meer.”

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.