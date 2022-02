Tranen bij Suzanne Schulting: ‘Als ik niet door die Chinese de baan uit word gebeukt, pak ik gewoon goud’

Ze voelde dat een derde gouden medaille in Peking er niet meer in zat. ,,Nadat ik een beuk kreeg van die Chinese was ik volledig uit balans en lukte het me niet meer om de snelheid te maken om nog goud te pakken", sprak Schulting na afloop.

Schulting stond de NOS opnieuw met veel emotie te woord. Waar al die emoties precies vandaan kwamen, kon ze zelf ook nog maar moeilijk onder woorden brengen. ,,Ik denk dat het een combinatie is, dat de druk eraf is en de teleurstelling van het brons", zei ze na de 1500 meter. ,,Als ik niet door die Chinese de baan uit de baan word gebeukt, pak ik gewoon goud, daar ben ik van overtuigd."

Wat Schulting zat vol vertrouwen: ,,Ik voelde me heel sterk. Toen die Chinese wegging kon ik gewoon mee. Met nog vijf rondes te gaan zat ik op de derde positie en voelde ik me super. Ik had zoveel vertrouwen dat ik het goud ging pakken, maar bij shorttrack heb je ook te maken met sterke tegenstanders", zei Schulting, die met ‘die Chinese’ doelde op Yutong Han.

Quote Dat ik nog bijna zilver pakte toonde aan dat ik echt heel erg sterk was. Suzanne Schulting

,,Dat ik me na die beuk nog heb weten te herstellen was niet makkelijk. Dat ik nog bijna zilver pakte toonde aan dat ik echt heel erg sterk was. Het was een supertactische race. In de kwart- en halve finale wilde ik heel rustig blijven en niet alleen op kop rijden. Dat lukte allemaal goed. Ik was superrustig en zelfverzekerd. Die actie in de halve finale vond ik echt prachtig, dat beleefde ik op dat moment ook zo. In de finale werd het gewoon een lastig verhaal nadat ik een beuk kreeg.”

Schulting kwam tijdens het interview goed uit haar woorden, maar kon de tranen niet stoppen. ,,Ik blijf maar huilen joh, sorry hoor. Jeroen Otter zei net ook tegen mij dat ik moet realiseren dat ik hier met vier medailles sta, waarvan twee gouden. Het is niet zo vanzelfsprekend om er op iedere afstand maar te staan. Als je je zo sterk voelt, wil je gewoon het goud pakken. Het mooiste vind ik dat het gelukt is op de 1000 meter en de relay, daar wilde ik het goud pakken en dat is me gelukt. Ik ben zo blij dat alle druk is weggevallen."

De Vries trots na olympisch debuut

,,Eindelijk mocht ik vandaag, dat was echt heel mooi. Dat ik die halve finale ook nog mocht rijden was echt een bonus. In mijn eerste race ging het mis, dus dat was flink verwarrend. Daarna hebben we een protest ingediend. Het was flink chaotisch,” zei Rianne de Vries, die op haar derde Olympische Spelen eindelijk in actie mocht komen. ,,Ik denk wel dat ik nog doorga met shorttrack. Ik merk dat ik er nog altijd een kick van krijg, dus dat is voor mij een goed teken.”

Xandra Velzeboer was de tweede Nederlandse in de finale en eindigde als vijfde, achter de Belgische Hanne Desmet. ,,Ik had gehoopt dat het pas op de laatste zeven, acht rondjes aan zou komen. Het ging echt ontzettend hard. Daardoor was het heel zwaar”, zei Velzeboer bij de NOS.

,,Ik heb mezelf in de halve finale al flink leeggetrokken en ben heel tevreden met deze vijfde plaats. Suus ging natuurlijk voor de titel, maar ik vind dat ze het gewoon heel knap heeft gevonden met deze medaille. Ieder ging voor zichzelf en nadat de Chinese wegreed en Suzanne haar moest gaan halen werd het een heel andere race”, zei de 20-jarige Velzeboer. ,,Ik ben heel erg blij. Het geeft heel veel vertrouwen. Ik weet dat er nog veel meer in zit. Ik heb veel zin in de komende jaren om te kijken wat er nog meer in zit voor mij.”

Het was de laatste dag van het olympische shorttracktoernooi. Nederland kwam uit op vier medailles, net als vier jaar terug in Zuid-Korea. Nu kwamen er drie op naam van Schulting en de vrouwenaflossingsploeg. In Zuid-Korea behaalden Schulting, Sjinkie Knegt en Yara van Kerkhof in 2018 eremetaal, net als de vrouwenaflossingsploeg.

