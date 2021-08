Tranendal bij waterpolosters na pak slaag: ‘Gifbeker moet helemaal leeg’

,,We hebben door de jaren heen alles wel meegemaakt, ups en downs”, aldus Stomphorst. ,,We zijn Europees kampioen geworden, tweede van de wereld, maar we hebben ook de minder leuke plekken wel eens bezet”, zegt Genee. “Dat maakt het extra mooi als je dan wel een gouden plak pakt.”

Quote Ik was over de zeik omdat we een zaadwed­strijd speelden Nomi Stomphorst Genee (32) en Stomphorst (28) hadden dolgraag afscheid genomen van Oranje met een olympische medaille. Het was de twee ‘cultuurbewakers’, zoals bondscoach Arno Havenga het noemt, niet gegund. De waterpolosters verloren in Tokio in de kwartfinales van Hongarije en moesten daarna spelen om de plaatsen vijf tot en met acht. Het werd na een pak slaag van Australië (7-14) plek zes. Vlak voor tijd haalde Havenga zijn twee routiniers naar de kant. Ze kregen een zoen van de coach en een knuffel van de rest van de groep, terwijl de tranen rijkelijk vloeiden.

,,Ik was eerst over de zeik omdat we een zaadwedstrijd speelden, blijkbaar moet de gifbeker helemaal leeg”, aldus Stomphorst. ,,Eenmaal op de kant daalde ook wel het gevoel in dat dit het was. We waren liever vijfde geworden. Nou ja, we hadden het liefste natuurlijk een medaille gepakt. Maar meer zat er gewoon niet in, zo reëel moeten we zijn.” Genee: ,,Het waren ook tranen omdat we niet meer met dit team kunnen spelen. Het is zonde om afscheid te nemen van zo’n leuke groep, maar dit is toch echt het einde voor ons. Er staat een goed en hecht team, onze plekken worden zo weer overgenomen.”

De twee waterpolosters maakten de afgelopen jaren alles mee bij Oranje. Stomphorst sloot al als 16-jarige aan bij de selectie, een jaar nadat de waterpolosters in Beijing olympisch goud hadden gepakt. ,,Die ups en downs houden je nederig, je bent er nooit. Het kan een jaar goed gaan, maar dat is geen garantie voor het jaar erna. Je moet altijd hard blijven trainen.” Na het missen van de Spelen van Londen 2012 pakten de waterpolosters zilver op het EK 2014, WK 2015 en EK 2016. Toch grepen ze in die fase ook naast een ticket voor Rio 2016.

,,Het WK verliep daarna teleurstellend, maar in 2018 pakten we goud op het EK”, zegt Genee. ,,Toen stonden we weer op. Ondanks alle moeilijke tijden hebben we toch steeds weer een teamgevoel kunnen creëren en konden wij steunpilaren zijn”, zegt ze met een knikje naar Stomphorst. ,,Wij stoppen nu, maar er staat al weer een nieuwe generatie klaar. Het is tijd om het stokje over te dragen”, aldus Stomphorst, die de politie-opleiding gaat doen. Genee gaat verder met haar maatschappelijke carrière als consultant. Ze blijft nog wel een jaar voor haar club UZSC spelen. “Afbouwen ja, dat lijkt me wel verstandig.”

Havenga: hier eindigt iets, maar begint ook iets anders Bondscoach Arno Havenga van de Nederlandse waterpoloploeg had de stoppende internationals Dagmar Genee en Nomi Stomphorst een ander afscheid gegund. ,,Deze twee meiden hebben heel veel betekend voor dit team. Kwalitatief, maar ook wat betreft de balans van de ploeg”, zei Havenga. ,,Nomi kwam binnen als klein meisje en gaat nu als volwassen vrouw de deur uit. Voor Dagmar geldt hetzelfde, zij werd uiteindelijk onze captain. Ze hebben persoonlijk een enorme ontwikkeling doorgemaakt en daarmee ook het team. We verliezen twee cultuurdragers, maar goed, zo gaat dat in de topsport. Voor hen eindigt hier iets, maar er begint ook weer iets anders. Dat realiseren ze zich vaak pas later. Nu is iedereen in de ban van het stoppen. Onderschat ook niet hoeveel invloed waterpolo jarenlang heeft gehad op iedere stap die ze in het leven zetten, dat valt nu weg. Er zullen anderen doorschuiven binnen de hiërarchie die hun rol overnemen. Het is moeilijk te zeggen wie, dat is een natuurlijk proces.” Volledig scherm De Nederlandse waterpolosters treuren na het pak slaag tegen Australië. © AP Naast Genee (32) en Stomphorst (28) stopt ook reservekeepster Joanne Koenders (24). De 30-jarige Sabrina van der Sloot, die in 2009 samen met Stomphorst aansloot bij Oranje, gaat vooralsnog wel door. De grote vraag is of Havenga bondscoach blijft. De 46-jarige Rotterdammer is al ruim vijftien jaar betrokken bij de vrouwenploeg, waarvan de laatste acht jaar als bondscoach. Hij gaat binnenkort in gesprek met technisch directeur André Cats van zwembond KNZB. ,,Ik doe dit al heel lang, we hebben veel bereikt en neergezet”, aldus Havenga. ,,De hele cultuur, het programma wat er staat; daar ben ik een groot onderdeel van geweest. Het kan zijn dat ik daar een rol in houd, het kan zijn als coach, maar het kan ook heel goed zijn dat ik iets anders ga doen. De komende weken gaan we evalueren en daarin keuzes maken.”

