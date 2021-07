Tsjakadoea koerste af op brons: ‘Een foutje was fataal’

Door Rik Spekenbrink



In de historische judotempel Budokan, waar Anton Geesink in 1964 iedereen stil kreeg, tekende Tornike Tsjakadoea bijna voor een welkome en toch wel verrassende medaille. Met Yeldos Smetov leek hij het goed te treffen in het gevecht om brons, de Kazak had in de verloren halve finale liefst elf minuten op de mat gestaan en was daarna uitgeteld. Toch was Smetov bij de les in de ‘extra tijd’. Hij nam de door Tsjakadoea ingezette worp over en won op waza-ari.