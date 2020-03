Van den Hoogenband en Vergeer sturen brief aan sporters: ‘Ze moeten weten waar ze aan toe zijn’

Atletencom­mis­sie: Tokio wordt ongelijk speelveld

14:58 Zonder zich uit te spreken tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio komende zomer, heeft de Atletencommissie van NOC*NSF wel grote zorgen. Onder andere over de grote verschillen in voorbereidingsmogelijkheden tussen landen. ,,Die zorgen voor een ongelijk speelveld in Tokio.”