Van der Velden ‘vlamt’ naar zesde plek: ‘Als klein landje zonder bergen tussen de wereldtop, zo vet’

Door Rik Spekenbrink



Derde stond Van der Velden na twee runs. Maar hij wist dat hij iets speciaals moest doen om een medaille veilig te stellen, bij die laatste sprong. ,,Dus wilde ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan.” Maar omdat hij een klein beetje uitgleed, lukte het Van der Velden uiteindelijk niet om vier keer over de kop te gaan. Het werd drie keer. En hij landde ook niet goed. ,,Als het allemaal wel was gelukt, had ik een score hoog in de negentig gekregen”, dacht de snowboarder. En dan had hij wel meegedaan voor de hoofdprijzen. ,,Het is lang geleden dat ik zo veel adrenaline heb gevoeld, het gierde door mijn lichaam. Ik stond echt te ‘pinguinnen’ van de zenuwen. Maar toen ik bovenop stond te wachten voor de derde run, duurde het wat langer dan ik had verwacht. Toen was het een soort van uitgewerkt.”