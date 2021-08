Van Riessen naar ziekenhuis na zware val: ‘Ze is volledig bij bewustzijn’

Van Riessen kwam uit in de eerste heat van het keirintoernooi en had bij de eerste vier moeten eindigen om de halve finale te bereiken. Vlak na het ingaan van de laatste ronde ging Van Riessen hard onderuit. Ze werd uiteindelijk per brancard afgevoerd. Het is nog niet duidelijk hoe het met de Nederlandse is, maar ze is op weg naar het ziekenhuis in elk geval bij bewustzijn. ,,Laurine is weer volledig bij bewustzijn”, meldde een woordvoerster van de Nederlandse baanploeg.



Van Riessen was in staat aan te geven waar ze pijn heeft (haar linkerschouder).