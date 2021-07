Van Vleuten breekt na bizarre dag: ‘Sorry, ik had hier goud kunnen winnen’

video Miscommuni­ca­tie en onderschat­ting: Vos wist dat Kiesen­hofer vooruit­reed, Van der Breggen niet

13:59 Marianne Vos wist in tegenstelling tot Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen wél dat er nog iemand vooruit was in de wegwedstrijd bij de vrouwen. Anna Kiesenhofer was namelijk nog niet ingehaald en pakte dus de gouden medaille terwijl Van Vleuten dacht dat zij zelf goud pakte.