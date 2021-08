Van Vleuten liet zien dat winnen zoveel meer vergt dan goede benen of een fijne fiets

Het deurtje van de sauna stond nog een klein beetje open. Er stak een stuur van een tijdritfiets uit. Daarboven: het bezwete, rood aangelopen hoofd van een renster die bij een temperatuur van een miljoen graden boven nul aan het trainen was in een hotel op tweeduizend meter hoogte.



Laten we wel wezen: Annemiek van Vleuten is een beetje gek. Daar is niks mis mee. Hebben meer topsporters last van. Het maakt ze juist zo goed. Ze kunnen extreme opofferingen doen omdat ze bezeten zijn van dat ene toernooi, van die ene wedstrijd. Brandende ambitie doet rare dingen met je. Voor je het weet zit je in een sauna op je tijdritfiets.