Vetter en Oosterwegel stunten met zilver en brons op zevenkamp: ‘Echt onwerkelijk’

Bij Vetter en Oosterwegel is het besef nog niet helemaal doorgedrongen. ,,We keken elkaar na die 800 meter aan, toen dachten we echt: ‘wat is hier gebeurd?’ Echt onwerkelijk", zei Vetter. ,,Ik ben heel blij dat het erop zit en dat we hebben gedaan wat we moesten doen”, vulde Oosterwegel aan.

Overigens kon Vetter prima met de druk omgaan. ,,Ik kan het wel van me afzetten. Ik wilde gewoon goede punten halen en in de medailles blijven, de kleur maakte niet veel uit. In de meerkamp wil je geen fouten maken, en elke keer besef je weer hoe moeilijk dat is. Ik vind dit echt geweldig, dit is echt een droom. Dit hadden we allebei niet verwacht, dat we dit samen op hetzelfde moment neerzetten.”

Volledig scherm Anou Vetter (l) en Emma Oosterwegel vieren hun behaalde succes met zilver en brons op de zevenkamp. © Pim Ras Fotografie

Vetter, op voorhand tot de outsiders gerekend, was op de openingsdag van de meerkamp al boven zichzelf uit gestegen. Toen ze gisteren na dag één op het scorebord keek en zag dat ze aan de leiding stond, dacht ze: ,,Shit! … Nu komen de verwachtingen.” Met een goed optreden bij het verspringen consolideerde Vetter aan het begin van de tweede dag haar nipte voorsprong, maar ze zag Thiam voorbij komen bij het speerwerpen.

Volledig scherm © REUTERS De opdracht leek duidelijk met zes onderdelen achter de rug en alleen de 800 meter nog voor de boeg. Een kleine vijf tellen pakken op de normaal gesproken betere midden-langeafstandsloopster Thiam werd bijzonder lastig, maar zilver moest Vetter vast kunnen houden. De concurrentie kwam uit de Verenigde Staten en België, terwijl ook Emma Oosterwegel op de vierde plek nog volop meedeed om eremetaal.

Het was in de race de Belgische Noor Vidts die een alles-of-nietspoging deed om Oosterwegel van het podium af te houden. De Diepenveense ging in de achtervolging en wist uiteindelijk met minder dan een seconde stand te houden in het klassement. Datzelfde gold voor Vetter, waardoor TeamNL in één klap twee medailles rijker was.



Vetter deed dat alles in een Nederlands record van 6689 punten, terwijl Oosterwegel in de beste meerkamp van haar leven grossierde in persoonlijke records: 6590 punten. Thiam was buiten bereik op 6791 punten en maakte met titelprolongatie haar favorietenrol waar. Wat Vetter en Oosterwegel nu allemaal te wachten staat, weten ze nog niet. ,,We laten het allemaal op ons afkomen en kunnen er samen van genieten. Dat is leuk", aldus Vetter.

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen

Volledig scherm © Pro Shots / George Deswijzen

Volledig scherm © REUTERS

