Voor diefstal hoeven de olympische sporters in Tokio niet bang te zijn

Door Rik Spekenbrink



Als Roelof Bouwmeester zijn oranje Team NL-fiets voor de koffietent in Enoshima parkeert, laat hij de grote sporttas gewoon op de pakkendrager liggen. Anderhalf uur later is de tas onaangeroerd. Een zekerheidje in Japan, zegt de coach en broer van zeilkampioene Marit. Toch was Bouwmeester een tijdje geleden zijn fiets kwijt. Toen hij hem voor de derde keer net buiten het parkeervak had gestald, vonden de handhavers het welletjes en namen hem mee. Ook dat is Japan. Tot in de puntjes geregeld, maar voor enige buigzaamheid moet je hier niet zijn, hebben de Bouwmeesters na zo’n 150 trainingsdagen in het land wel gemerkt.