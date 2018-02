Vooral Nederlandse sprintmannen moeten vrezen voor oordeel CAS

Het wordt een race tegen de klok. Niet op een olympische piste, maar in de rechtszaal. Uiterlijk vrijdag, voor de openingsceremonie begint, zal sporttribunaal CAS een beslissing nemen over de laatste Russische atleten die nog hopen op deelname aan de Spelen.



Feit is dat diverse Russische toppers nog steeds kans maken op deelname aan de Spelen. Wat het schaatsen betreft, kan dat vooral gevolgen hebben voor de Nederlandse sprintmannen. Onder de Russen die in beroep zijn gegaan, is Roeslan Moerasjov, bij de laatste twee WK's afstanden goed voor zilver en brons op de 500 meter. Bij shorttrack zijn zowel Viktor Ahn als Vladimir Grigorev in potentie belangrijke concurrentie voor de Nederlandse troef Sjinkie Knegt.

Twijfel

In de zaak staan de atleten tegenover het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dat heeft geoordeeld dat de sporters niet mee mogen doen aan de Spelen, hoewel het CAS in een eerdere uitspraak oordeelde dat er geen formele bezwaren om hen deel te laten nemen. Het IOC twijfelt er echter toch aan of de sporters wel schoon zijn, bijvoorbeeld omdat hun namen voorkomen in oude databases.

In spoedzittingen, die in het tijdelijke onderkomen van het CAS in Pyeongchang worden gehouden, oordeelt het CAS nu per sporter of deelname gerechtvaardigd is. Het oordeel dat het CAS nu velt is definitief, zo tekent het Russische persbureau TASS op uit de mond van een CAS-woordvoerder. Wie groen licht krijgt, mag meedoen. Beroep is volgens hem niet meer mogelijk.

Volledig scherm 500 meter-topper Ruslan Moerasjov aast nog steeds op deelname aan de Spelen. © ANP

Schandelijke vertoning

Dat is echter niet helemaal waar, zegt Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. ,,Het CAS kan het besluit van het IOC om de Russische atleten te weigeren ongedaan maken. Maar de vraag is hoe het IOC daarop reageert. Misschien komen ze wel met een nieuw besluit."

Publicitair zou dat weliswaar 'een ramp' zijn, zegt Ram, maar het kan wel. ,,Het IOC is er zelf verantwoordelijk voor dat het besluit nu onder zo'n tijdsdruk moet worden genomen. In die tijd kan het CAS onmogelijk voor elke sporter een goed onderbouwd individueel oordeel vellen. Het is sowieso uitgemond in een schandelijke vertoning. Dit straalt af op de hele Spelen."

Drie zaken

Om het nog wat ingewikkelder te maken, lopen er minstens drie verschillende zaken. Een met 32 atleten, een met 13 atleten plus twee coaches, en nog een derde, met zes Russische sporters. Voor die laatste groep, waartoe topschaatsers Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov behoren, had het CAS gisteren meteen slecht nieuws. Hun zaak wordt pas na de Spelen behandeld, maakte het tribunaal vanochtend bekend.

Dan is daar dus de groep van 32. Die stapte dinsdag naar het CAS, met de eis alsnog mee te mogen doen. Toen bleek dat het CAS hun zaak in behandeling nam, volgde de tweede groep van 15. Het CAS heeft de twee groepen nu gebundeld, en gaat over elke sporter een individueel oordeel vellen. Hun namen staan onderaan dit artikel.

Na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen besloot het IOC Rusland als natie te schorsen voor de Spelen. Sporters die kunnen aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest, mogen onder neutrale vlag toch meedoen. Het IOC heeft 169 'schone' Russische atleten uitgenodigd om naar Pyeongchang te komen. De twee groepen van 32 en vijftien sporters die een spoedzitting hebben aangevraagd, proberen ook een plek te krijgen in het 'neutrale' team.

Volledig scherm Viktor Ahn, bij de vorige Spelen in Sotsji. © AP

De namen

De groep van 32: Roeslan Moerasjov, Jekaterina Sjichova, Alexey Jesin, Joelia Skokova (schaatsen); Victor Ahn, Vladimir Grigorev, Artem Kozlov (shorttrack); en verder: Anton Shipulin, Evgeniy Garanichev, Sergei Ustyugov, Ksenia Stolbova, Ekaterina Urlova-Percht, Maksim Tcvetkov, Irina Uslugina, Yulia Shokshueva, Daria Virolainen, Dmitri Popov, Roman Koshelev, Mikhail Naumenkov, Alexei Bereglasov, Valeri Nichushkin, Anton Belov, Sergei Plotnikov, Evgeniya Zakharova, Ruslan Zakharov, Anna Iurakova, Elizaveta Kazelina, Sergey Gryaztsov, Ivan Bukin, Denis Arapetyan, Gleb Retivikh en Alexey Volkov.

De groep van 15: Olga Fatkoelina, Alexander Roemjantsev (beiden schaatsen); en verder: Alexander Legkov, Maxim Vylegzhanin, Evgeniy Belov, Alexander Bessmertnykh, Evgenia Shapovalova, Natalia Matveeva, Aleksandr Tretiakov, Elena Nikitina, Maria Orlova, Artem Kuznetcov, Tatyana Ivanova, Albert Demchenko en Sergei Chudinov.