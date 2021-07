Waarom de Leeuwinnen al ver voor de openingsceremonie in actie komen

Djokovic hakt knoop door en gaat toch ‘gewoon’ naar Olympische Spelen

16 juli In tegenstelling tot andere topspelers doet Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereldranglijst, wel mee aan het olympisch tennistoernooi in Tokio. De Serviër heeft lang getwijfeld, maar bevestigde donderdag via Twitter dat hij zal meedoen.