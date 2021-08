Weer een gouden dag! Medailleregen zet ook vandaag door bij TeamNL

video'sHet was weer een gouden dag voor de Nederlandse equipe in Japan. De medaille-oogst werd vandaag wederom flink uitgebreid met twee gouden, een zilveren en twee bronzen plakken. Harrie Lavreysen kroonde zich tot de koning van de sprint, terwijl de hockeysters het olympisch goud weer terug veroverden.

Goud Lavreysen en zilver Hoogland

Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland zorgden in de olympische sprintfinale voor een waanzinnige climax. De 24-jarige Lavreysen versloeg Hoogland in een prachtige broedertwist en verwees zijn vier jaar oudere landgenoot daarmee naar het zilver.

In de eerste heat van de finale werd Lavreysen verrast door een aanval van Hoogland. Vervolgens leek Hoogland in de tweede heat op weg naar goud, maar een fraaie eindspurt van zijn trainingsmaatje uit Luyksgestel trok de stand toch gelijk. In de beslissende derde heat greep Lavreysen het goud. ,,Het was gewoon een wedstrijd om wie het friste was. Het waren bijzondere ritten. Echt bizar om zo een finale te rijden’’, zei Lavreysen.

Lavreysen kan morgen zijn gedroomde hattrick voltooien. Eerder pakte hij namelijk met Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli al de olympische titel bij de teamsprint en zaterdag start hij op de keirin opnieuw als favoriet voor het goud.

Goud hockeyers

De Nederlandse hockeysters namen revanche voor de verloren finale van vijf jaar geleden in Rio, toen Groot-Brittannië net iets te sterk bleek. Dit keer was Argentinië in de eindstrijd geen partij voor Oranje: 3-1. Caia van Maasakker was in haar allerlaatste interland goud waard met twee treffers.

Zo heroverden de hockeyvrouwen de olympische titel die ze in 2016 nog zo dramatisch verspeelden na shoot-outs tegen de Britten. In Tokio sloegen ze keihard terug door het toernooi te domineren en uiteindelijk met een Nederlands doelpuntenrecord te winnen. De ploeg van bondscoach Alyson Annan scoorde in totaal 29 keer op weg naar het goud. Zo is Oranje eindelijk weer olympisch kampioen, net als in 2012 toen overigens ook de Argentijnen in de finale werden verslagen.

Brons Sifan Hassan

Helaas, geen unieke trilogie voor Sifan Hassan. De hardloopster hoopte om na haar winst op de 5.000 meter ook het goud te pakken op de 1.500 meter en de 10.000 meter. Ze pakte verrassend al snel de leiding vandaag op de 1.500 meter, maar zag in de slotronde Kipyegon en Muir voorbij komen. ,,Er stond vandaag erg veel wind in het stadion. Dat maakte het wel moeilijk”, zei Hassan na afloop. Toch was ze blij met brons en Morgen heeft Hassan een nieuwe kans op goud, als om 12.45 uur Nederlandse tijd de finale van de 10.000 meter op het programma staat.

Brons Fontijn

Nouchka Fontijn slaagde er vandaag niet in om de finale te bereiken van het olympisch bokstoernooi. In de klasse tot 75 kilogram verloor ze op punten (3-2) van de Britse Lauren Price. Door dat resultaat is ze wel verzekerd van brons, omdat er niet om de derde plek wordt gebokst. Fontijn sluit haar carrière daardoor af met zilver van Rio de Janeiro en brons in Tokio. ,,Ik was niet gretig genoeg, maakte te weinig oorlog.”

Gouden medailles voor Harrie Lavreysen (boven) en de Nederlandse hockeysters.

