Wiegman kiest voor Van de Sanden én veelzijdigheid: ‘Keuze niet gewoon even gemaakt’

16 mei Antony kan deelname aan de Olympische Spelen in Tokio op zijn buik schrijven. De Braziliaanse vleugelspits, die trefzeker was voor Ajax in het slotduel met Vitesse (1-3), heeft van zijn club te horen gekregen dat het eindtoernooi niet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen past.