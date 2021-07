Wiegman slaat alarm: ‘Mijn meiden moeten naar buiten, ons hotel is een gevangenis’

Dikke winst in de pocket, daar had niemand bij de oranje Leeuwinnen wat over te klagen. Er kan veel beter, op het veld, maar zeker ook daar naast. Zo vertelde bondscoach Sarina Wiegman in de catacomben van het Miyagi Stadion dat haar groep het na twee weken Japan helemaal heeft gehad met de extreem strenge leefregels en beperkingen.



Over corona wil Wiegman geen woord meer kwijt. ,,Wij leven in een hotel waarbij we achterin weg zijn gezet, wat echt niet goed is, vind ik. We mogen niet in de openbare ruimtes, gaan door de personeelsingangen naar binnen, ergens in een souterrain. We mogen niet naar buiten, het is net een gevangenis’‘, foeterde de Haagse, die ziet dat haar groep meer vrijheid nodig heeft. ,,Dit kan zo niet langer door, mijn meiden moeten echt even naar buiten. We zijn hier twee weken, weten dat we hartstikke voorzichtig moeten zijn. En natuurlijk houden we ons daaraan. Maar je kan niet zomaar mensen opsluiten voor twee weken. Dat kan gewoon niet.”’



Dus ageert Wiegman met haar staf tegen de regels. Hamert ze bij het IOC op versoepeling. ,,Dadelijk gaan we deuren open breken. We willen niet besmet worden, gaan niet lopen shoppen ofzo.. Maar er is een geweldig mooie tuin in het hotel waar we zitten. Daar kan je gewoon naar buiten, daar is geen kip. Maar ook dat mag niet. En daar zie ik het doel niet meer zo van. De organisatie moet er gewoon wat aan doen.‘’