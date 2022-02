Willem-Alexander en Máxima feliciteren ‘uitzonderlijke’ Schouten, ‘Kramer de grootste allertijden’

Programma Olympische Spelen | Alleen bobsleeërs komen nog in actie voor TeamNL

Na de finales massastart - en het goud voor Irene Schouten - zitten de Olympische Spelen in Peking er voor TeamNL bijna op. Komende nacht komt de viermansbob nog in achtie voor in elk geval de deerde run. Piloot Ivo de Bruin kon afgelopen nacht echter met Jelen Franjic, Janko Franjic en Dennis Veenker als verwacht geen potten breken in de eerste twee heats.

