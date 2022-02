Wüst, De Jong en Schouten ‘schrikken’ van mat optreden: ‘Dit was niet goed’

PloegenachtervolgingDe Nederlandse schaatssters hebben zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finales op het onderdeel ploegachtervolging. Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong wisten in de kwartfinales niet te overtuigen. Het Oranje-drietal zette in de National Speed Skating Oval, in een op het oog vrij ongecontroleerde race, met 2.57,26 de derde tijd neer.

Japan, dat één race eerder in actie kwam, was veel sneller: 2.53,61. De tijd van het Japanse team betekende een olympisch record. Ook Canada noteerde met 2.53,97 een veel betere tijd neer dan de Nederlandse rijdsters.

In de kwartfinales werd nog niet gewerkt met een knockout-systeem. De vier snelste landen gaan door. Naast Japan, Canada en Nederland is dat het Russische team (2.57,66). De halve finales en finale van de ploegachtervolging staan dinsdag op het programma in Peking.

De tijd was een tegenvaller voor het Nederlandse team, dat een maand geleden tijdens de Europese kampioenschappen afstanden in Heerenveen een tijd noteerde van 2.54,12. In aanloop naar de achtervolging bij de Spelen was er van een goede samenwerking en chemie geen sprake. Wüst was teleurgesteld in uitspraken die Schouten over haar had gedaan in een video-serie over Team Zaanlander, dat kort voor het begin van het toernooi naar buiten kwam. Nederland strijdt met Canada om een plek in de finale.

,,Dit was niet goed”, zei Wüst voor de camera van de NOS. ,,Hier schrik ik van. We zullen dinsdag alle zeilen moeten bijzetten. ” De Jong: ,,We zijn op scherp gezet.” Wüst: ,,Het was nu niks. Maar als alle schakels kloppen, dan weet ik zeker dat wij het ook kunnen. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten.”

Volgens De Jong was de onderlinge communicatie “niet zo geweldig” en ook Schouten zag genoeg verbeterpunten. “We moeten deze race eerst nog maar eens terugkijken. Het is een heel groot verschil met Japan, maar ik weet zeker dat we beter kunnen dan dit. We moeten dat dan wel doen.”

De drie schaatssters rijden voor verschillende teams en trainen daarom doorgaans amper met elkaar. Op de vraag van de NOS-verslaggever of ze wel een team zijn, antwoordde Schouten hakkelend: “Uh, ja. Wat mij betreft zijn we een heel goed team. We kunnen beter en dat gaan we ook laten zien.” Nederland neemt het dinsdag in de halve finales op tegen Canada.

Bondscoach Jan Coopmans zei een dag voor de kwartfinale er alle vertrouwen in te hebben dat Nederland klaar was voor een goed optreden, maar dat bleek allerminst. Nederland won de ploegachtervolging bij de Spelen voor het laatst in 2014. Vier jaar geleden moesten de schaatssters genoegen nemen met zilver achter Japan.

