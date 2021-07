Zevende coronageval bij TeamNL: assistent van roeicoach Verdonkschot positief

Franssen buigt voor topfavo­riet in kwartfina­les en richt zich op brons

27 juli Juul Franssen heeft zich op de Olympische Spelen in de klasse tot 63 kilogram geplaatst voor de strijd om het brons. Ze verloor in de kwartfinales op waza-ari van de nummer 1 van de wereld, de Française Clarisse Agbegnenou. Vervolgens herstelde ze zich door de eerste partij in de herkansingen te winnen en zo de troostfinale te halen.