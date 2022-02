Zoveel verdienden Irene Schouten en Suzanne Schulting aan hun olympische medailles in Peking

Bobsleeër Ivo de Bruin vreest vierde heat niet te halen: ‘Maar we gaan ervoor vechten’

Bobsleeër Ivo de Bruin denkt dat het lastig gaat worden om de top 20 te halen in de viermansbob op de Olympische Spelen in Peking. De piloot is na de twee runs van zaterdag 25ste en om aan de afsluitende vierde run te mogen deelnemen moet hij in de top 20 staan. ,,Dat wordt heel lastig”, zegt De Bruin. ,,We gaan alles geven en ervoor vechten.”

19 februari