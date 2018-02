Zuid-Korea wil schaatssters verbannen na openlijke kritiek op ploeggenoot

Noh werd publiekelijk gekapitteld door haar ploeggenotes Park en Kim, die daardoor nu een verbanning uit de olympische ploeg riskeren. Zuid-Korea keert zich namelijk massaal tegen Park en Kim. Inmiddels is een petitie gestart, die al 500.000 handtekeningen opleverde.



Park en Kim negeerden Noh meteen na de uitschakeling volledig. Ook spuwde het duo, zeker voor Zuid-Koreaanse begrippen, pittige kritiek richting hun ploeggenote, die liefst vier seconden later over de finish kwam. In de ploegachtervolging telt de tijd van de derde schaatser. ,,Door haar verspeelden we een medaillekans en eindigden we teleurstellend als zevende. Ons optreden werd door haar een drama.'' Noh verdedigde zich meteen. ,,Ik heb ze steeds geroepen, maar door de enorme hectiek in de hal en het vele geluid van de fans hoorden ze me niet.''