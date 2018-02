Zus Sanne huldigt Yara van Kerkhof: 'Ik had het niet meer tijdens de finale'

Verweij: ‘Alles net niet’

15:42 Elfde. Koen Verweij wist ook niet goed wat hem vanmiddag op de 1500 meter was overkomen. Het hele seizoen stond in het teken van deze race. Hier had hij de medaille willen winnen die hij in Sotsji op 4 duizendsten na miste. ,,Ik had het willen afmaken, dit is een grote teleurstelling. Ik heb er ook geen verklaring voor. Alles voelde goed deze week.”