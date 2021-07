Zwetsloot naar finale skateboarden, Oldenbeuving niet

Voor Keet Oldenbeuving, de vlaggendraagster van de Nederlandse equipe bij de openingsceremonie, zitten de Spelen in Tokio erop. Ze noteerde de twaalfde score en dat was niet voldoende voor een finaleplaats. Ze had bij de beste acht moeten eindigen.

Zwetsloot begon met een nerveuze eerste run in het fraaie Ariake Urban Sports Park, maar herstelde zich met een goede tweede run. In 45 seconden tijd werkte ze op haar skateboard vrijwel foutloos haar trucs en sprongen op bankjes, trapleuningen en schansen af. Vier van de vijf losse ‘tricks’ die ze moest maken gingen goed. Haar eindscore was 13,48. De Japanse Funa Nakayama had de hoogste score in de heats met 15,77.