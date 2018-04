Groot deel basisscholen in Zuidoost-Brabant vrijdag dicht: docenten staken

Een groot deel van de basisscholen in de regio's Eindhoven en Helmond sluit vrijdag de deuren. Na het noorden en het midden van het land wordt de estafettestaking in het basisonderwijs die dag voortgezet in Noord-Brabant en Limburg. Op het Stadhuisplein in Eindhoven houdt het PO-front (waarin werkgevers, werknemers en vakbonden verenigd zijn) om 10.00 uur een stakingsmanifestatie.

Na twee eerdere stakingen in oktober en december blijkt de bereidheid om nogmaals het werk neer te leggen bij veel leerkrachten in de regio onverminderd groot. Het primair onderwijs wil 1,4 miljard euro erbij om salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Het kabinet heeft inmiddels de helft van dat bedrag beschikbaar gesteld. Ook heeft onderwijsminister Arie Slob gehoor gegeven aan de roep van de sector om geld eerder ter beschikking van scholen te stellen. „We zijn blij met de signalen die Slob geeft, maar als het gaat om een eerlijk salaris is het nog maar een pleister op de wonde", zegt bestuursvoorzitter Wim Klaassen van Eenbes Basisonderwijs in Geldrop.

Veel besturen geven aan dat al hun scholen vrijdag dicht zijn. Maar dat geldt niet overal. Bij QliQ Primair Onderwijs in Helmond en SALTO in Eindhoven wisselt het aantal stakers sterk per school. En bij SSOE (Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra) met drie scholen in Eindhoven en Helmond staakt slechts twintig procent van de leerkrachten, zegt bestuursvoorzitter Hilbert de Vries. „Onze leerlingen zijn erg uit hun ritme als ze een dag extra thuis zijn. Veel van onze leerkrachten vinden het ingewikkeld om ouders op te zadelen met onze problematiek."

Doorbetaald

In de meeste gevallen krijgen leraren de stakingsdag doorbetaald. SSOE en Prodas met scholen in Deurne, Asten en Someren deden dat de vorige twee stakingsdagen wel, deze keer niet. „Het geld wordt apart gelegd voor het verlagen van de werkdruk of het inhalen van lestijd", vertelt Jacqueline Ketelaar van Prodas. Volgens haar is er bij een deel van de leerkrachten begrip voor. „Zij zeggen: 'We hebben al twee keer doorbetaald gekregen.'" Ook SALTO betaalt niet door en investeert dat geld in het onderwijs.