Steun gevraagd voor proef met speciaal klasje van techniekdocenten

EINDHOVEN - Een proef in de regio met een speciaal klasje van techniekdocenten uit het bedrijfsleven levert zoveel positieve reacties in het land op dat de initiatiefnemers 'Den Haag' vragen om steun bij de invoering van deze aanpak elders in Nederland.

Het 'techniekklasje' is een van de maatregelen van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in Zuidoost-Brabant om iets te doen aan het nijpend tekort aan techniekdocenten in onder meer het vmbo en het mbo.

In de periode tot 2020 zijn er alleen al bij de ROC's in het land zo'n 2400 nieuwe techniekdocenten nodig. Ook het voortgezet onderwijs (havo, vwo) dreigen in de toekomst een tekort van dit soort leerkrachten te krijgen.

Stage

Een dik jaar geleden is het techniekklasje met tien deelnemers uit het bedrijfsleven begonnen. "Er is nog geen deelnemer afgestudeerd, ze lopen momenteel stage", zegt bestuursvoorzitter Nienke Meijer van Fontys Hogescholen, lid van een speciale landelijke werkgroep voor het oplossen van het knellend tekort aan techniekdocenten.

'De opleiding is maatwerk", zegt Meijer. "We reppen zelf over een 'blokkendoos'. We kunnen cursisten een heel persoonlijke opleiding aanbieden. Het gaat niet om een technische opleiding, want die hebben de deelnemers. Het betreft zaken als pedagogische en didactische scholing."

Virtueel onderwijs

Naast de speciale klas heeft de regio het afgelopen anderhalf jaar ook nog zeker twee andere initiatieven genomen: proeven met virtueel onderwijs (via internet) plús loopbaanbegeleiding bij de scholen van Ons Middelbaar Onderwijs.

De resultaten van de regionale inspanningen worden maandag tijdens een manifestatie van het voormalig Platform Bèta Techniek - het zogeheten PBT - in het Klokgebouw in Eindhoven gepresenteerd. Daar zijn ook onderwijsministers Arie Slob (ChristenUnie) en Ingrid van Engelshoven (D66) aanwezig.

Volgens Meijer wordt er niet botweg een 'zak met geld' gevraagd. "We vragen de bewindslieden te helpen met het versnellen van onze aanpak om meer techniekdocenten voor de klas te krijgen. Bovendien hopen we dat ze de mensen uit het bedrijfsleven tegemoet willen komen met bijvoorbeeld lerarenbeurzen." Die bestaan al voor docenten die op traditionele wijze (voltijds pabo of dito lerarenopleiding) voor het vak zijn klaargestoomd.

Onderzoek

Uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van het PBT-netwerk blijkt dat er in het bedrijfsleven flinke interesse voor een baan in het onderwijs is. Maar liefst veertig procent van de ondervraagden zegt daarvoor open te staan. "Een breder loopbaanperspectief (het combineren van banen in het bedrijfsleven met het onderwijs, red.) maakt het leraarschap aantrekkelijker", zegt PBT-woordvoerder Jamie Tio.