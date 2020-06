1,5 meter-kloof tussen wens en werkelijkheid

Dat denk ik nou dus al de hele tijd. En ik niet alleen hoor. Mensen in mijn omgeving net zo goed. We zien het toch dagelijks? We merken het al aan onszelf. Wíj; de mensen die erg vóór die 1,5 meter zijn. Die niet meer zo jong zijn. Die best bang zijn om het virus te krijgen. Die dus ook echt proberen om die afstand te bewaren. Zelfs wíj vergeten het soms. En als wij dat al hebben; hoe is dat dan met al die mensen die jonger zijn en minder bang en minder bezig met die 1,5 meter? Trouwens, waarom denk je dat al die buitenlanden kiezen voor mondkapjes in de openbare ruimte? Precies: omdat ze daar weten dat afstand houden niet werkt. En omdat ze daar geen Jaap van Dissel hebben natuurlijk.



Pas liep ik in een vlaag van overmoed een binnenstedelijke schoenenwinkel in. En ineens was het besef daar: hier is niets veranderd. Net zo druk, net zo dicht bij elkaar, net zo weinig bezig met de ander als voor de corona. Ja, dat woud van pijlen op de grond was nieuw. Maar daar keek helemaal niemand naar.